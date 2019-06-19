كشف الكاتب الصحافي، صالح البيضاني، عن دور مشبوه لمنظمات دولية في عواصم أوربية.
وكتب البيضاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019: في الآونة الأخيرة شرعت منظمات دولية في تنظيم فعاليات في العواصم الأوروبية لبحث فرص السلام في اليمن .
وأضاف البيضاني: يتم اختيار المشاركين بناء على معايير عجيبة، حيث يتم تمثيل أطراف الصراع من خلال شخصيات لا تمثلهم فعلا.
وختم تغريدته بالقول: فمن يمثل المؤتمر حوثي ومن يمثل الاشتراكي حوثي ومن يمثل المستقلين حوثي.. وهكذا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيضاني: منظمات دولية تنظّم فعاليات لصالح مليشيا الحوثي في عواصم أوربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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