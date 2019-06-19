المهرة.. مناقشة إستقطاع ضريبة الدولة بواقع 3℅ من إنتاج الصيد التقليدي بالمسيلة

التقى فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة رئيس المجلس المحلي ، اليوم الأربعاء الموافق 19/يونيو/ 2019 الأخوه وليد محسن هيثم مدير عام إدارة المصائد السمكية بمحافظة المهرة ، وعبدالعزيز عبيد دويل مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال بالمحافظة.
حيث تم مناقشة تطبيق توجيهات دولة رئيس الوزراء ، وخطاب رئيس الهئية العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة بشأن إستقطاع ضريبة الدولة بواقع 3℅ من إنتاج الصيد التقليدي.
على صعيد متصل وجهه الأستاذ فضل الدحيمي مدير عام المسيلة ، خطاب عاجل إلى رؤساء الجمعيات السمكية بالمديرية لعقد لقاء لمناقشة ما جاء في خطاب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية م/ المهرة.
حيث أكد مدير عام المسيلة ، بتنفيذ ومتابعة ماجاء في مذكرة رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة ، وكذلك توجيهات دولة رئيس الوزراء.
كما حضر اللقاء كلّاً من الأخوه سالم احمد حامد رئيس لجنة التخطيط ، وعبدالله مبارك شملان رئيس لجنة الخدمات بمديرية المسيلة.
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