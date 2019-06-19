محافظ المهرة: السلطة تتعامل مع الوضع بحوف بحكمة منعا للعنف

التقى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بمكتبه اليوم ، مدير عام مديرية حوف حاتم عامر مكي وشيوخ المديرية بحضور ممثل عن التحالف العربي.

وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة التي شهدتها المديرية، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في استتباب الأمن وتنفيذ مشاريع التنمية والبناء وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد المحافظ بأن السلطة المحلية وفرت مختلف الخدمات لمديرية حوف حتى صار المستشفى الريفي فيها انموذجاً يحتذى به وتحسّن في خدمات الكهرباء والمياه وغيرها.

ودعا الشيوخ والأعيان إلى دعم جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة ورفض أعمال التقطع والفوضى ومحاولات زعزعة أمن المديرية وإغلاق الطرق وتعطيل عمل مؤسسات الدولة من قبل الخارجين عن القانون.

مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة وبإسناد من التحالف قادرة على ردع هؤلاء والتعامل معهم بحزم وحسم والضرب بيد من حديد في إشارة إلى أن الأمن والسكينة العامة (خط أحمر) ، لكنها لازالت تتعامل مع الوضع بحكمة وصبر، منعاً لجر المحافظة إلى مربع العنف والفوضى وهو ما تسعى إليه ما تسمى بلجنة الاعتصام.

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وثمّن باكريت الجهود الطيبة التي قام بها شيوخ مديرية حوف خلال الفترة الماضية في تهدئة الأوضاع ورفضهم القاطع لأعمال التقطع والمظاهر المسلحة.

بعد ذلك استمع المحافظ باكريت بقلب مفتوح إلى ملاحظات ومطالب الشيوخ التي أجمعت على فرض هيبة الدولة وتطبيق سيادة النظام و القانون، وضرورة حفظ الأمن والاستقرار ، وتعزيز إدارة الأمن بكافة الإمكانيات بما يضمن تفعيل دورها وحضورها وبما يمكنها من تثبيت دعائم الأمن والسكينة العامة، ورفض المظاهر المسلحة وأعمال التقطع باعتبار حوف منطقة حدودية آمنة ومحمية طبيعية وعدم جرها إلى الفوضى ، بالإضافة إلى دعمهم للسلطة المحلية والتحالف العربي.

وقدم الشيوخ مذكرة للمحافظ عبر مدير عام المديرية ضمنوها مطالبهم لحل المشكلة وقطع الطريق على دعاة الفوضى والفتنة.

وفي ختام اللقاء طلب المحافظ اختيار خمسة أشخاص منهم إلى جانب مدير عام المديرية ومدير الأمن ليمثلوهم في اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة القادم والذي سيكرس لمناقشة المطالب المقدمة وتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع للوصول إلى حلول جذرية وإجراءات حاسمة تنهي المشكلة .

وكان محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت قد رحب بشيوخ مديرية حوف ، مشيداً بدورهم ومواقفهم في خدمة المديرية والنأي بها عن المشاكل والحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي.