شنت مساء اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019 ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا على قرى ومنازل المواطنين في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى جبل صبر جنوب المدينة”.
وذكرت المصادر” أن الميلشيا أطلقت أربعة قذائف هوزر على منازل عدة في جبل صبر”.
وأكدت المصادر” أن القصف تسبب باضرار جسمية في منازل المواطنين، وبث الهلع والذعر في أوساط السكان من النساء والأطفال”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. تضرر عدد من منازل المواطنين في صبر جراء قصف المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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