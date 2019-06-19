تعز.. تضرر عدد من منازل المواطنين في صبر جراء قصف المليشيا

شنت مساء اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019 ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفا مدفعيا مكثفا وعشوائيا على قرى ومنازل المواطنين في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية قولها إن ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى جبل صبر جنوب المدينة”.

وذكرت المصادر” أن الميلشيا أطلقت أربعة قذائف هوزر على منازل عدة في جبل صبر”.

وأكدت المصادر” أن القصف تسبب باضرار جسمية في منازل المواطنين، وبث الهلع والذعر في أوساط السكان من النساء والأطفال”.