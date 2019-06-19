مسلح يقتل بائع قات في اب بسبب خلاف على الضرائب

قتل مواطن في محافظة إب وسط اليمن في ظل فلتان أمني تشهده مديريات إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية متطابقة إن مسلح يدعى محمد عباس العراسي من أبناء عزلة عراس بمديرية يريم أقدم على قتل بائع قات يدعى أبو حاشد بسوق جولة سند بمدينة يريم شمال محافظة إب.

وأضافت المصادر بأن خلاف على تحيل ضريبة القات بين أبو حاشد والعراسي تطورت حد إقدام الأخير على قتل بائع القات بدم بارد.

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وينتمي المواطن القتيل إلى عزلة عنس محافظة ذمار والذين قدموا على متن سيارات ومدججين بالسلاح مطالبين بتسليم الجاني ومن كان معه في الحادثة ولم تستجب الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية لمطالبهم.

وبحسب المصادر وبعد رفض الجهات الأمنية الإستجابة لمطالب المسلحين الذين قدموا من ذمار وإعلانهم النكف القبلي ، اجتمع مشائخ واعيان مديرية يريم على رأسهم الشيخ محمد أحمد الحبابي والشيخ محمد راجح العراسي والشيخ محمد علي عزي التويتي لتدارك الموقف وقاموا بتسليم القاتل الى الجهات الأمنية إلا أن مسلحي قبائل عنس لم يكتفوا بتسليم الجاني ومطالبين بتسليم كل من كانوا مع القاتل ورافضين العودة دون تحقيق مطالبهم.

وقالت مادر محلية أخرى بأن الأوضاع الأمنية متوترة في مدينة يريم نتيجة التحشيد المسلح من الطرفين في الوقت الذي تشهد المدينة فلتان أمني غير مسبوق زادت معه حدة الجرائم وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.

