رئيس الوزراء يهاتف المناضل الفسيل للاطمئنان على صحته

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بالمناضل الوطني الجسور محمد عبدالله الفسيل، للاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال الاتصال، تمنَّى رئيس الوزراء للمناضل الكبير محمد الفسيل الشفاء العاجل، ناقلا له تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتهانيه له بالسلامه ونجاح العملية.. راجياً المولى عز وجل أن يكتب له الصحة والعافية والعمر المديد، ليواصل دوره الوطني والاجتماعي، باعتباره شخصية وطنية تحظى باحترام وتقدير الجميع.

وأثنى على دور الأستاذ الفسيل النضالي خلال كافة مراحل تاريخ اليمن المعاصر.. منوها بمواقفه الوطنية البطولية والسجل الحافل بالعمل والعطاء باعتباره من الرعيل الاول من مناضلي ثورة سبتمبر الخالدة ومن المدافعين عن النظام الجمهوري واحد المؤرخين لتلك الفترة.

ووفق وكالة "سبأ" عبّر المناضل الفسيل عن شكره وتقديره الكبيرين للمشاعر الأخوية النبيلة والصادقة لدولة رئيس الوزراء.. مؤكداً أن مثل هذه المواقف ليست غريبة عليه في الاهتمام والوفاء للقيادات الوطنية والاجتماعية على امتداد الوطن اليمني الكبير.