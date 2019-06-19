المهرة.. المحافظ يوجه بتحويل المركز الصحي بالفيدمي لمستشفى ريفي

وجه محافظ محافظة المهرة راجح باكريت بتحويل المركز الصحي بمنطقة الفيدمي بمديرية الغيضة إلى مستشفى ريفي. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، بمدير عام مكتب الصحة والسكان عوض سعد، لمناقشة وضع المركز الصحي واحتياجاته الاساسية. وبحسب وكالة "سبأ" فقد أوضح مدير مكتب الصحة بأن التوجيه شمل تحويل ستة مراكز صحية أخرى في مديريات حات وشحن ومنعر وحصوين والمسيلة إلى مستشفيات ريفية بعد الاتفاق مع وزير الصحة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في عموم المديريات، مشيراً إلى أن سيتم ترفيع مستشفى الغيضة من مركزي إلى هيئة بعد مخاطبة الجهات العليا وقيادة الوزارة.

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