إنتقالي المهرة يصدر بياناً هاماً بشأن تطورات الأوضاع في المحافظة

أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقامي الجنوبي في محافظة المهرة بياناً هاماً، بخصوص تطورات الأوضاع في المحافظة، نبهت فيه أبناء المحافظة إلى عدم الانجرار خلف تأثيرات الصراع التي تشهدها المحافظة حتى لا تصبح المحافظة بيد قوى وأجندة تضر بالمحافظة المشروع الوطني الجنوبي .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة

تابعت القيادة المحلية باهتمام بالغ الوضع العام على الساحة الجنوبية وفي محافظة المهرة بشكل خاص ، في الوقت الذي تحقق البندقة الجنوبية وابطال المقاومة ومؤسساتنا العسكرية والأمنية انتصارات ومكاسب عظيمة في الدفاع عن الجنوب وصد العدوان الحوثي وتأمين الحدود الجنوبية والمحافظات بشكل عام وإفشال المخططات التامرية على قضية شعبنا ومشروعنا الوطني، إضافة إلى التقدم السياسي الذي تحرزه قيادة المجلس الانتقالي في الداخل والخارج .

تشهد محافظة المهرة صراع داخلي يهدد أمنها واستقرارها ونسيجها الاجتماعي كنتيجة حتمية لتأثير الصراع الإقليمي في المنطقة ومحاولة بعض القوى جرها الى مربع العنف والفتن، وخدمة تلك المشاريع لرسم صورة مغاير ومخالفة لما تشهده بقية المحافظات الجنوبية من إنتصارات تؤكد قرب حسم القضية الجنوبية واصطفاف أبناء الجنوب مع القيادة الحكيمة للمجلس الانتقالي الجنوبي الحامل الرئيسي لقضية شعبنا في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة بحدودها قبل 21/5/1990م . حرصاً منا على وحدة أبناء المحافظة فأننا نوكد على ما يلي:

1- ندعو وننبه جميع أبناء محافظة المهرة الى عدم الانجرار خلف تأثيرات الصراع التي تشهدها المحافظة لنصبح يوماً من الأيام أدوات بيد قوى وأجندة تضر بالمحافظة وقضيتنا الجنوبية، ومشروعنا الوطني الجنوبي .

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2- دعوة كل أبناء محافظة المهرة الى الحوار في إطار الحوار الجنوبي من أجل تحقيق الشراكة المجتمعية والاستعداد لإدارة إقليم المهرة في ظل الدولة الجنوبية الفدرالية الحديثة

. 3- نؤكد على ضرورة وسرعة تشكيل النخبة المهرية والتي نعتبرها الصمام الأمن للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والعمل مع كل القوى الخيرة لبناء قوة عسكرية دفاعية أمنية من أبناء المحافظة أسوة ببقية المحافظات الجنوبية.

4- نشيد بمستوى الوعي المجتمعي لعقلاء وابناء وكوادر المحافظة ومثقفيها بمختلف انتمائتهم الاجتماعية الذين ينشدون الأمن والاستقرار والتنمية حالمين بدولة النظام والقانون والعيش الكريم بعيداً عن تلك التجاذبات وتلك المشاريع .

5- نؤكد على ضرورة وحدة الصف الجنوبي شاكرين أبناء المحافظات الجنوبية وحرصهم على أمن المحافظة واستقرارها .

6- تتقدم القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة بخالص التعازي لأسرة المرحوم مانع ريدف قمصيت وقبيلة قمصيت بشكل عام والوقوف معهم للوصول الى حقيقة وملابسات الحادث، ونشيد بموقف شيوخ وعقال ورجال قبيلة قمصيت بشكل عام.

7- نترحم على ارواح شهداء المقاومة والقوات الجنوبية ونجدد العهد بالسير على درب التحرير والاستقلال ومواصلة مسيرتنا النضالية حتى تحقيق الاهداف التي ضحوا من اجلها .

صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة