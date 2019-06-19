تسجيل 4 وفاة بوباء الكوليرا في عزلة الأقحوز بشمير تعز

توفي 4 مصابين بوباء الكوليرا اليوم الأربعاء في مديرية شمير بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وعلم "الخليج 365" من مصادر محلية ان الحالة الرابعة المتأثرة بمرض الكوليرا توفيت قبل نصف ساعة من مساء اليوم الأربعاء في قرية الزجاية عزلة الأقحوز مديرية شمير بمحافظة تعز.

وأكدت المصادر تفشي وباء الكوليرا في قرى وعزل شمير مؤكدة وجود حالات اشتباه في ظل عجز كبير في قطاع الصحة.