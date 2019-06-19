البرلمان العربي يصنِّف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

أعلن البرلمان العربي، الأربعاء، تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي.

ووجه البرلمان العربي رئيسه بإبلاغ هذا القرار لكل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية.

وجاء ذلك القرار بشأن "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بخليج عُمان" .

وفي السياق ذاته، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة بتاريخ 14 مايو/أيار الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو/حزيران الجاري.

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واستنكر البرلمان العربي بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت 4 سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 مايو/أيار الماضي، وسفينتين لنقل النفط في خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري، في خرقٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية.

وذكر البرلمان العربي أن تلك الأعمال تعد تطورا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، والاقتصاد والتجارة الدولية، ويمس بمنشآت حيوية وطرق نقل عالمية يُعد استهدافها جريمة حرب، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازماً.

وأعلن البرلمان العربي تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي.