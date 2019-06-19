محلية مديرية مأرب الوادي تقر اجراءات بمراكز الامتحانات

اقر المجلس التنفيذي بمديرية مارب الوادي باجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة مدير عام المديرية الشيخ صالح بن حمد جرادان عدد من الاجراءات بخصوص مراكز امتحانات الثانوية العامة وذلك لتسيير العملية الامتحانية على اكمل وجه، حيث اقر المجلس تشكيل لجنة اشرافية من قبله على مراكز الامتحانات والرفع بتقاريرها اليومية لمدير عام المديرية ومدير مكتب التربية لتقييم اداء المراكز ومعالجة الاختلالات.

من جانبه دعاء مدير عام المديرية المواطنين واولياء الامور الى التعاون للرفع بمستوى تحصيل ابناءهم العلمي.

واكد مدير مكتب التربية بالمديرية الاستاذ ناصر طعيزان انه بتكاتف الجميع ستتقدم العملية التعليمية بالمديرية الى المستوى المطلوب لان التعليم هو اساس بناء المجتمع وتطوره وانه ستتخذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف لوائح وتعليمات المكتب لمراكز الامتحانات التي يتقدم لها ما يقارب 800 طالب وطالبة يتوزعون على 11 مركزا على مستوى المديرية.