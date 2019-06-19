وزير التعليم الفني يناقش التعاون مع مؤسستي استجابة وصلة

ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالرزاق الأشول، خلال لقاءين منفصلين مع مدراء مؤسستي استجابة وصله واللجنة الفنية للمسح الميداني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والتنموية.

ووفق وكالة "سبأ" جرى خلال لقاء الوزير الأشول، مع مدير مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية شوقي باعظيم، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ، مناقشة الجهود المشتركة لتطوير المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

وأشاد الأشول، بأدوار مؤسستي استجابة وصله في المساهمة بالنهوض بالجهود الفنية والتعليمية بالوزارة وإداراتها المختلفة في إطار الشراكة بين الجانبين، ولفت إلى أنه سيتم تحديد الاحتياجات والأولوية التي من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية بقطاعات الوزارة لتحسين أدائها.

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وعلى صعيد متصل، بحث الوزير الأشول، مع أعضاء اللجنة الفنية للمسح الميداني للمؤسسات التعليمية والتربوية خطة تنفيذ عملية المسح خلال الفترة القادمة، وأقر اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع تطوير المناهج الدكتور عوض الضيف، تشكيل اللجان الفنية الميدانية التي ستقوم بالنزول إلى كل المؤسسات التابعة للوزارة في محافظات الجمهورية، وكيفية تصميم برنامج الكتروني خاص بعملية المسح والقيام بعملية التدريب لتنفيذ المسح بالشكل المطلوب.

وثمن الوزير الأشول، دعم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوزارة من خلال تقديم الدعم اللازم لتنفيذ عملية المسح الشاملة لكافة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التي ستستمر أسبوع بهدف تقييم واقع المؤسسات التعليمية لإعداد خطط تشغيلية وإستراتيجية تطويرية للعملية التعليمية.

ولفت إلى أن عملية المسح تأتي ضمن الأنشطة ذات الأولوية التي وضعتها الوزارة في خطتها لمائة يوم، والتي تشمل التجهيزات وواقعها، والموارد البشرية والإدارية والكادر الفني التدريبي، والمعاهد وطبيعتها الإنشائية والاحتياج القادم من المعلمين والمدربين والمناهج.