رئيس الوزراء يصدر توجيهات هامة بشأن نزع بؤر التوتر في سقطرى

وجه رئيس الوزراء الدكتور، معين عبدالملك، في اتصالات هاتفية أجراها بمحافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة .

وأكد عبدالملك دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وامن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد أشاد الدكتور معين عبدالملك، بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون وفاعلية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن و الاستقرار.. لافتا الى ان محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.

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ووجه رئيس الوزراء محافظ سقطرى وقياداتها، بمضاعفة الجهود لتطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .. مجددا دعم الحكومة للسلطة المحلية وقيادتها والحرص الكامل على تحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ سقطرى والمسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية، الى إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة بمختلف جوانبها، بما في ذلك الإشكالات الأخيرة والخطوات التي تمت لتجاوزها.. منوهين بما تحظى به سقطرى من اهتمام من قبل القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء.

كما استمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة ارخبيل سقطرى، الى تقارير عن الأوضاع في المحافظة والجهود المركزية والمحلية لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المخططة، وتكريس أجواء الأمن والاستقرار.