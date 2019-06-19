مراسلنا.. اختناقات مرورية في عقبة ملعا بمأرب بسبب تزاحم الشاحنات (صور)

تسببت الحركة الغير اعتيادية للناقلات مع طريق شبوة مأرب اختناقات مرورية كبيرة في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان عشرات الناقلات القادمة من عدن وشبوة والمكلا توقفت اليوم الأربعاء في مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب ليتسنى لها عبور عقبة ملعا غرب حريب.

وأكد ان نشاط حركة السير خصوصاً للنقل الثقيل تسبب في اختناقات مرورية بعقبة ملعا الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة، بعد ان اصبح طريق شبوة مأرب الطريق الوحيد الرابط بين عدن وصنعاء بعد اغلاق طريق الضالع اب نتيجة المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في جبهة العود.

وكان مراسل "الخليج 365" أكد أمس الثلاثاء ان تعطل ناقلتين في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب، الثلاثاء، تسبب في تعذر مرور الناقلات مع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

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حيث أوضح ان ناقلتين تعطلتا في عقبة ملعا غرب حريب، مما تسبب في تعذر مرور الناقلات وتوقفها أسفل العقبة بسبب ضيق الطريق وعدم وجود طريق تحويلية بديلة نتيجة وعورة السلسلة الجبلية وامتدادها شمال حريب إلى مناطق صحراوية يصعب عبورها.

وأكد المراسل ان عشرات الناقلات لا تزال متوقفة في حريب والجوبة جنوب مأرب من بينها ناقلة وقود محطة كهرباء حريب.

وأشار إلى ان اغلاق طريق الضالع اب بسبب المواجهات تسبب في نشاط في حركة السير بطريق مأرب شبوة.

وكان "الخليج 365" في تقرير نشره الاثنين كشف عن نشاط كبير غير مستوعب في حركة السير بطريق مأرب شبوة بسبب اغلاق طريق الضالع اب.

