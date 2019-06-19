ألعاب المولات بأصنعاء.. أسعار فوق طاقة المواطن.. صور

يقلّ الإقبال على ألعاب الأطفال الموجودة أمام أو داخل المولات في العاصمة صنعاء، وذلك لارتفاع أسعارها.

ويقول مواطنون، لـ"الخليج 365"، إن مثل هذه الألعاب كانت متوفرة في حدائق الأحياء، وبشكل مجاني، قبل أن تتعرض تلك الحدائق للإهمال منذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.

وبحسب المواطنين، فإن أسعار ألعاب المولات مرتفعة، إضافة إلى أن الوقت قصير جدا.

ويضيف المواطنون: نتجنب الإتيان بأطفالنا إلى هنا، لأنهم يريدون أن يلعبوا أطول وقت ممكن، وهذا يتطلب الكثير من المال.