شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنيون ينتظرون هذا الموقف الجريئ من الرئيس هادي .. ومسؤول بارز في الشرعية يعلن ساعة الصفر لمقاومة ‘‘الاحتلال’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر وزير في الحكومة اليمنية اليوم الاربعاء ، الوجود الإماراتي في محافظة سقطرى، احتلال متكامل الأركان. وتشهد سقطرى توترا غير مسبوقا بعد تحركات اماراتية خطيرة للسيطرة على المواقع والمقار السيادية في الجزيرة. Advertisements ودعا وزير الدولة اليمني وامين العاصمة ، عبد الغني جميل ،الرئيس هادي لمكاشفة الشعب بشأن احتلال الجزر والموانئ. وامس اعلن محافظ سقطرى رمزي محروس احباط محاولة مليشيات تدعمها الامارات للسيطرة على ميناء ارخبيل سقطرى . واكد المحافظ في بلاغ صحفي صادر عن السلطة المحلية ان الوضع تحت السيطرة وان العناصر التي هاجمت الميناء فرت هاربة.

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