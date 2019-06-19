شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية لدى بعض المحطات بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار المشتقات النفطية في العاصمة عدن اليوم الأربعاء ، إرتفاع جديد لدى بعض محطات البيع ، في ظل غياب الجهات المسؤولة في شركة النفط عن ضبط الأسعار رغم تحديدها المسبق للسعر بأقل مما يباع اليوم من قبل تلك المحطات.

وأكد عدد من مالكي المركبات إرتفاع أسعار المشتقات النفطية في بعض المحطات وبلغ سعر اللتر الواحد 360ريال ، وبالتالي يصبح سعر الدبة 20لتر 7200ريال.

وبالمقابل لا تزال بعض المحطات تبيع بالسعر السابق المحدد من قبل شركة النفط ، والذي تصل فيه سعر الدبة 20لتر 6500ريال.

ويأتي هذا التفاوت في الأسعار عقب أيام من انعدامه في السوق المحلية بالعاصمة عدن ، ضمن مسلسل الأزمات التي يرجح الكثيرون انها مفتعلة من قبل جهات سياسية.

