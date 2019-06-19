شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 مواطنين في لحج جراء ارتفاع درجة الحرارة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي سبعة مواطنين في محافظة لحج (جنوب البلاد) جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال مصدر طبي في مستشفى لحج العام، طلب عدم ذكر اسمه، إن “المستشفى استقبل خلال الاسبوع الجاري 7 حالات وفاة جراء موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي”.
وأوضح المصدر أن المتوفين من الفئة العمرية الكبيرة وكانوا يعانون أمراض بينها القلب وارتفاع ضغط الدم”، لافتاً إلى أنهم اسعفوا إلى المستشفى إثر حالات إغماء أصيبوا بها إثر ارتفاع درجة الحرارة”.
ويشهد التيار الكهربائي انقطاعا لعدة ساعات في المحافظات المحررة.
وكان المركز الوطني للأرصاد حذر، أمس، من موجة حر شديدة تصل فيها درجات الحرارة إلى 40% في المحافظات الجنوبية.
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