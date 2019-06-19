شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان دولي بقطع ‘‘الدعم المالي’’ عن الحوثيين .. والشرعية تفاجئ الجميع بهذا الموقف ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الحكومة اليمنية رفضها إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الانقلابيين الحوثيين للعملية الإغاثية.

جاء هذا في بيان للجنة العليا للإغاثة باليمن في أول رد حكومي على إعلان برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياتها الإنسانية في اليمن بسبب انتهاكات الحوثيين وتلاعبهم بالمساعدات.

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وقالت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن الحكومة لن تقبل إيقاف وتعليق أي مساعدات إنسانية بسبب انتهاكات الحوثيين للعملية الاغاثية".

وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي في إيقاف كل الإجراءات والعوائق التي تمارسها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق الأعمال الإنسانية".

وطالب البيان، وكيل الامين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، منسقة الشؤون الانسانية في اليمن، ليزا غراندي، بضرورة التدخل العاجل وإيضاح حجم الممارسات الكارثية للمليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية للرأي العام الدولي ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات الضامنة بإيقافها في أسرع وقت.