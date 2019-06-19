شكرا لقرائتكم خبر عن “قرار جمهوري“ بتعيين “امرأة حوثية“ مندوب دائم لليمن في الأمم المتحدة .. وقناة المسيرة تعلن خبر عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة المسيرة الحوثية إن مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي أصدر ما أسمته "قرارا جمهوريا" بتعيين مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة . وبحسب متابعة "بويمن" قالت القناة الحوثية إنه "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2019م بتعيين أم كلثوم علي عمر باعلوي مندوبا دائما للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك". Advertisements وكانت الحكومة الشرعية أصدرت مسبقا تصريحات علنية تتهم فيها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بالتماد

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