شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في أسعار الريال اليمني أمام الدولار والسعودي .. ووصولها مساء اليوم إلى هذا الحد (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاربعاء ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 148 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالاً. Advertisements الدولار الأمريكي 563 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 149ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 152 ريالاً. الدولار الأمريكي 568 ريالًا , مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت.

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