شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن تفجير طائرة مسيرة للحوثيين كانت تحمل متفجرات في هذا المكان ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية .



و أضاف ان الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق ⁧‫#حجة.



و اكد ان الطائرة المسيرة التي تم تدميرها فوق حجة كانت منطلقة من محافظة #الحديدة.



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