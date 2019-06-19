شكرا لقرائتكم خبر عن شركة يمن موبايل تنظم حفل استقبال وتوديع مجلس إدارتها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - خاص

نظمت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم ، حفل استقبال أعضاء مجلس إداراتها الجدد وتوديع أعضاء المجلس السابق بالعاصمة صنعاء

وأشاد وزير الاتصالات خلال كلمة بجهود أعضاء مجلس ادارة شركة يمن موبايل السابق بتطوير أداء الشركة فنيا وتقنيا وتوسيع قاعدة مشتركيها وتحقيق الايرادات والأرباح المرجوة وفق ما يتطلع إليه مساهمو الشركة.

وشدد الوزير النمير على ضرورة تركيز مجلس الادارة الجديد على الجانب الفني وتطوير أداء الشركة تقنيا وفق تطورات عالم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن المسئولية الملقاة على عاتق مجلس الادارة الجديد كبيرة وتحقيق أهدافها والانتقال إلى نظام الـ إل تي إي والاهتمام بجودة الخدمات ونوعيتها.بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة يمن موبايل عصام الحملي جهود مجلس الادارة السابق.. لافتا إلى ان الشركة تواجه تحديات كبيرة تتطلب المزيد من الجهود والعمل بمعية مجلس الادارة الجديد.

وأوضح أن ابرز التحديات التي تواجه الشركة اليوم منع دخول التجهيزات المختلفة بسبب العدوان والحصار الجائر، والاستهداف المباشر لمواقع وتجهيزات الشركة من قبل طيران العدوان وارتفاع اسعار الصرف والذي ينعكس على مشتريات الشركة من تجهيزات تتم بالعملة الصعبة.

وتطرق الحملي إلى الانجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة السابقة من اعتماد للخطة الاستراتيجية 2019-2023 والتي تتضمن التطوير والتحسين والارتقاء بمستوى الاداء في جميع المجالات، وإدخال التوسعات الفنية اللازمة لمواجهة الضغط المتزايد على الشبكة.

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ونوه بأن الشركة عملت على تركيب وتشغيل عدد من المواقع الجديدة وتأهيل المواقع المدمرة من قبل العدوان.

وأشار الحملي إلى أن الشركة تتطلع في الفترة المقبلة إلى تطوير وتوسعة انظمة وتجهيزات الشبكة الفنية الحالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن وزيادة الحصة السوقية وزيادة الايرادات وتعزيز المركز المالي وتطوير البناء التنظيمي.

كلمة مجلس الادارة السابق القاها الدكتور بكيل البراشي أكد فيها أن جهود المجلس السابق والعاملين في الشركة اثمرت على تحقيق النتائج المرجوة في ريادة شركة يمن موبايل.

وهنأ الدكتور البراشي أعضاء مجلس الادارة الجدد لنيلهم الثقة، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم المستقبلية.

إلى ذلك عبرت كلمة أعضاء مجلس» الادارة الجدد الذي القاها فائز سيف عن أهمية الثقة التي نالوها للسير في تطوير أداء الشركة وفق ما هو مرسوم لخططها الاستراتيجية وبشكل تصاعدي.واوضح سيف أن المرحلة صعبة وذات ظروف استثنائية مع مرور بلادنا بحرب وحصار وتحتاج إلى جهود كبيرة لتحقيق المكانة المرجوة للشركة في سوق الاتصالات.

المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع قدم عرض بروجكتر عن الشركة منذ تأسيسها واعلانها شركة مساهمة ومراحل تطوير وتنويع خدمتها مرورا بخططها الاستراتيجية الخمسية التي تهدف لتوسيع انتشار الشركة في اليمن وتنمية ايراداتها والمركز المالي وتحقيق الريادة في سوق الاتصالات.

بعد ذلك كرم وزير الاتصالات أعضاء مجلس الادارة السابق بشهادات التقدير.

