شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع تشيع جثمان الشهيد العميد الركن محمد شوفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الضالع _ خاص.

شيع الالاف من ابنآء محافظة الضالع صباح اليوم جثمان الشهيد البطل العميد الركن محمد عبد الله شوفر مدير امن مديرية قعطبة والذي استشهد متأثرا بجراحة التي أصيب بها خلال تصديه للمليشيات الحوثية في معارك حمر بقعطبة.

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هذا وقد انطلق موكب التشييع من مدينة الضالع الى منطقة غول سبولة حيث ووري جثمان الشهيد مصحوبا بتكبيرات الابطال الذين عاهدوا الشهيد وكل رفاقه الشهداء باستكمال عملية التحرير واسقاط الانقلاب الحوثي الكهنوتي.

وقد تقدم المشيعين قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات مريس الضالع وعلى راسهم العميد هادي العولقي قايد محور الضالع والعميد عادل الشيبه قائد اللوآء 83 مدفعية والعميد أحمد سمنان قائد القوات الخاصة والقيادي في مقاومة مريس الشيخ عادل القاضي والكثير من مشائخ ووجاهات المنطقة والضالع.