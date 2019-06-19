شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الأمريكية: شظايا ألغام ومغناطيس تشير لضلوع إيران في هجوم على ناقلة بالخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شظايا لغم لاصق ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل «تشابهاً صارخاً» مع ألغام إيرانية.

وقال الكوماندر شون كيدو، بالبحرية الأمريكية، إن «اللغم اللاصق الذي استُخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضاً تشابهاً صارخاً مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية».

وكان الضابط يتحدث للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات.

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وقد أصدرتوزارة الدفاع الأمريكية مقطع فيديو بالأبيض والأسود يُزعَم أنَّه يثبت ضلوع إيران في هذا الهجوم، عقب يومٍ من هجوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران 2019،

وتفي الفيديو ظهر القوات الخاصة الإيرانية وهي تزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تضررتا في هذا الحادث.

إلا أن الحكومة الإيرانية نفت الاتهامات الأمريكية بضلوعها في الهجوم.

فيما ناقض المالك الياباني لإحدى الناقلتين هذه الرواية التي أدلى بها الجيش الأمريكي، قائلاً إنَّ السفينة أُصيبت بقذيفة طائرة، ولم يكن ما أصابها لغم أو طوربيد، وهو ما زاد من الالتباس.