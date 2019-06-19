شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: موقف الجامعة العربية ثابت ومساند لجهود الشرعية وإنهاء الإنقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم مع أمين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيظ، مستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لتحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية.

وتطرق البركاني الى معاناة اليمنيين نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها الجنوح للسلام وعدم تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة وآخرها اتفاق استوكهولم، مؤكدا ان المشروع الإيراني لن يتوقف عند حدود اليمن وإنما يمثل جسر عبور لتهديد الكيان العربي والامن القومي في المنطقة.

ولفت البركاني الى أهمية تعزيز المواقف العربية المشتركة وبذل الجهود لردع ميليشيا الحوثي من اجل تحقيق تقدم في مسار العملية السياسية وبما يهدف الى التخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني.

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من جانبه جدد الدكتور ابوالغيظ التأكيد على مواقف الجامعة المساندة والداعمة باستمرار لليمن وقيادته السياسية، وللتحالف العربي لما من شأنه تحقيق مطالب الشعب اليمني المتمثل في انهاء الانقلاب وتحقيق السلام العادل والمستدام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار الى ان الجامعة العربية من اللحظات الاولى للإنقلاب تتابع عن كثب مجريات الأحداث على الساحة اليمنية ولم تغب اليمن عن اعمال الجامعة العربية، متمنيا لليمن تجاوز هذه المحنة، وان يحل السلام والأمن والاستقرار في كافة ربوع اليمن.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خليل الذوادي والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام حسام زكي ومدير إدارة الخليج واليمن في الأمانة العامة للجامعة زبيدة الزياني، وأعضاء مجلس النواب الدكتور عبدالرحمن معزب والدكتور مهدي عبدالسلام، ونائب مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية مساعد الشاعري.

