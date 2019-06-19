شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين وزير في حكومة الحوثيين ونائبه بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن أربعة مسلحين قتلوا في اشتباكات بين مرافقي ما يسمى بوزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الحوثيين بصنعاء نجيب العجي ونائبه القيادي الحوثي فؤاد ناجي.

وحسب المصادر التي تحدثت فإن اشتباكات مسلحة اندلعت أمس أمام ديوان الوزارة بشارع الستين بين مرافقي الوزير المحسوب على حزب المؤتمر ( نجيب العجي) المعين وزيرا ً منذ قرابة سنة ونائبه القيادي الحوثي فؤاد ناجي المعين منذ سنتين في الوزارة التي تسيطر عليها المليشيات.

وأضافت المصادر ” إن أربعة قتلى سقطوا من الجانبين وعدد من الجرحى بسبب خلافات على مبالغ مالية تابعة للأوقاف تم تحصيلها خلال شهر رمضان، فيما لا تزال الأوضاع متوترة حول الوزارة بعد استقدام القيادي الحوثي فؤاد ناجي أطقم عسكرية موالية له فيما لم يحضر الوزير ( العجي ) إلى الوزارة صباح اليوم.

وتشهد صفوف قيادات الحوثي تصدعات كبيرة وسط استمرار لنهب المال العام من مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها المليشيات في صنعاء وعدد من المحافظات.