شاهد فيديو.. عراقي يطرد أمه حافية القدمين ويطلب هذا الطلب الغير متوقع من مصور الفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو.. عراقي يطرد أمه حافية القدمين ويطلب تنزيل الفيديو على "الفيسبوك"! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعراقي وهو يطرد والدته من منزله حافية القدمين.



ويظهر الفيديو الأم وهي تغادر منزل ابنها، بينما يقول الشخص الذي يقوم بالتصوير: "هذه أمه طردها حافية، وهذه أغراضها"، لينفعل الابن أكثر ويرمي أغراض والدته في الأرض قائلا: "هذه أغراضها خذها إنت.. صورني ونزلها عالفيسبوك".



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