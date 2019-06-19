شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة .. اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية والنخبة الشبوانية بعد محاولة اقتحام المطار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتصاعد أعمال الشغب والتوتر في مدينة عتق، بمحافظة شبوة، بين القوات الأمنية وجماعات مسلحة.

حيث شهدت المدينة، اليوم الأربعاء، اشتباكات محدودة بين قوات أمنية ومجاميع مسلحة حاولت اقتحام المطار.

وقال مصدر محلي إن مسلحين تابعين لما يعرف بـ”النخبة الشبوانية” المدعومة من دولة الإمارات قدموا على متن عربات عسكرية وحاولوا اقتحام مطار عتق بالقوة بهدف بسط السيطرة عليه ودارت اشتباكات محدودة في محيط المطار بينهم وبين قوات أمنية مكلفة بحراسة المطار.

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وحسب المصدر فإن المجاميع المسلحة اضطرت للتراجع والإنسحاب من المكان.

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من انتشار مجاميع مسلحة تابعة للنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات وسط مدينة عتق بهدف بسط سيطرتها على المواقع الهامة داحل المدينة، وتوتر إثر استعدادات مقابلة نفذتها القوات الحكومية التابعة لمحور عتق العسكري.

وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة إن لجنة الوساطة التي يقودها وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق لم تتوصل إلى حل لإنهاء التوتر الحالي في ظل تعنت القوات المدعومة من الامارات التي ترفض الانسحاب من المدينة.

ولفت المصدر إلى أن قيام النخبة بمحاولة اقتحام المطار في ظل مساعي الوساطة لاستيعاب الموقف والسعي لإنهاء التوتر الحالي هي رسالة واضحة برفض مقترحات الوساطة ومحاولتها للتصعيد لجر المحافظة الى مربع صراع داخلي.