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عدن - ياسمين التهامي - سفير اليمن لدى النمسا يبحث سبل مكافحة الفساد مع مسؤولة اممية بحضور المستشار الهمداني

التقى سعاده الاخ السفير هيثم شجاع الدين سفير بلادنا لدى النمسا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحده والمنظمات الدوليه في فيينا بالسيده بريجيتي شتروبل القائم باعمال مكتب مكافحه الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.

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خلال اللقاء استعرض السفير تطورات الاوضاع في بلادنا كما تم بحث مجالات التعاون بين بلادنا ومكتب الامم المتحده فيما يتعلق بمجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الجانبين بهذا الخصوص.

وأشار السفير الى رغبه بلادنا في الاستفادة من خبرات مكتب الامم المتحده في مجال بناء القدرات والتدريب للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في بلادنا في مقرها في العاصمة المؤقتة عدن. ومن جانبها أكدت القائم باعمال مكتب مكافحة الفساد لدى مكتب الامم المتحده على استعداد المكتب تقديم كافه الدعم والمساعده لبلادنا فيما يتعلق بأنشطه وبرامج مكافحة الفساد واكدت على ضروره التواصل المستمر بين الجانبين لتعزيز التعاون ونقل خبرات المكتب وغيرها من الأنشطة التى يقدمها المكتب.

حضر اللقاء مسئول ملف التعاون مع مكتب مكافحة الفساد المستشار بسفارة بلادنا في فيينا امين الهمداني وبدر البنا مسئول ملف اليمن في مكتب مكافحة الفساد.