شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...اردوغان يفجر مفاجأة جديدة حول وفاة الرئيس مرسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء ، ان مرسي قتل في السجن، خلافا للرواية المصرية الرسمية التي تحدثت عن وفاته اثر نوبة اغماء مفاجئة اثناء جلسة محاكمته الاثنين الفائت .

واكد أردوغان في تصريحات -تابعها مأرب برس قبل قليل- ان مرسي لم يمت بأجله بل قتل في السجن .

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واشار الى انه سيحمل قضية مرسي إلى قمة العشرين في أوساكا.

وكان اردوغان اول زعيم دولة في العالم يعزي في وفاة مرسي ووصفه بالشهيد ، كما شارك في صلاة الغائب التي اقيمت في جميع مساجد تركيا الرئيسية.

ودفن مرسي امس الثلاثاء بحضور عدد من افراد اسرته فقط ولم تسمح السلطات المصرية اقامة مراسيم تشييع لجثمانه.