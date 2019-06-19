شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...اردوغان يفجر مفاجأة جديدة حول وفاة الرئيس مرسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاربعاء ، ان مرسي قتل في السجن، خلافا للرواية المصرية الرسمية التي تحدثت عن وفاته اثر نوبة اغماء مفاجئة اثناء جلسة محاكمته الاثنين الفائت .
واكد أردوغان في تصريحات -تابعها مأرب برس قبل قليل- ان مرسي لم يمت بأجله بل قتل في السجن .
واشار الى انه سيحمل قضية مرسي إلى قمة العشرين في أوساكا.
وكان اردوغان اول زعيم دولة في العالم يعزي في وفاة مرسي ووصفه بالشهيد ، كما شارك في صلاة الغائب التي اقيمت في جميع مساجد تركيا الرئيسية.
ودفن مرسي امس الثلاثاء بحضور عدد من افراد اسرته فقط ولم تسمح السلطات المصرية اقامة مراسيم تشييع لجثمانه.
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