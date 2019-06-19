شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف اليمنية تعلن انتهاء موسم العمرة وتوقف إصدار التأشيرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مختار الرباش وكيل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية انتهاء موسم العمرة لهذا العام 1440هجرية مشيراً بأنه تم إدخال أكثر من (٣٥٠) ألف معتمر يمني، بينما سابقاً يدخل أقل من (١٠٠) الف معتمر بالسنة.

وأوضح الوكيل الرباش في بيان رسمي أن مدة الموسم استمرت (٩) أشهر، بينما سابقاً لايتعدى الموسم (٤) أشهر. مضيفاً بأن الموسم الحالي أتيح للمعتمر اليمني أن يأتي الأراضي المقدسة من أي بقعة في العالم، وأن يتجول بالمملكة إلى أي منطقة فيها، بينما سابقاً كانت الزيارة محصورة في مكة والمدينة وجدة فقط.

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ولفت الرباش إلى أن تأشيرة العمرة إلكترونية، كان يستلمها المعتمر عبر مكتب شركة العمرة او عبر البريد الالكتروني او الوتس ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما سابقاً تستلم شركة العمرة تاشيرة لاصقة بالجواز من السفارة السعودية بعد عدة أيام.

وأضاف الرباش أنه تم كسر الاحتكار في غلاء أسعار العمرة، وتمّ إدخال شركات عمرة منافسة من جميع ربوع اليمن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. موضحاً بأن نسبة التخلف وهروب المعتمرين 0% ، بينما سابقاً تصل نسبة الهروب إلى 3 % ، وما ذاك إلا بحسن الإدارة والضبط وتشديد الضمانات سواء على المعتمر أو شركات العمرة.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس إغلاق موسم العمرة وتأشيراتها من خارج المملكة استعداداً لموسم الحج القادم حيث سيتم إعادة فتح تأشيرات العمرة في منتصف شهر محرم 1441هجرية كما هو معمول به وفق نظام وزارة الحج السعودية.