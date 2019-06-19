شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البيضاء: حانت ساعة الصفر..دقت ساعة العمل وحان موعد التحرير [وثيقة] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، اليوم، انطلاق معركة تحرير البيضاء (جنوب شرق البلاد) من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ودعا المحافظ، والذي يشغل أيضاً قائد محور البيضاء، في برقية عاجلة [سري جداً] إلى كافة الألوية والوحدات العسكرية والامنية المرابطة على مشارف البيضاء، والمقاومة الشعبية وقبائل وأعيان المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل استعادة البيضاء.

وشدد محافظ البيضاء على كافة المقاتلين الحرص على سلامة الشيوخ والاطفال وممتلكات المواطنين.

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وأطلقت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء، صباح اليوم، هجوماً واسعاً على المواقع التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.

وأضح “مصدر ميداني أن المعارك على أشدها منذ الصباح الباكر في جبهة قانية، وأن مواقع الميليشيا تتساقط بين أيدي قوات الجيش الوطني وأبطال المقاومة، حسب تعبيره.

وأشار المصدر إلى أنه تم تكبيد الميليشيا خسائر في الارواح والمعدات، وأن عناصرها تلوذ بالفرار أمام هجمات الجيش والمقاومة.

