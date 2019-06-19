شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع..إحباط هجوم واسع للحوثيين في حجر ووفاة عنصر في المقاومة متأثرا بجراحه [الاسم] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، اليوم، عملية هجومية واسعة نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية شمال محافظة الضالع (جنوب البلاد)، في حين توفي أحد عناصر المقاومة متأثرا بجراح أصيب بها الاثنين الماضي في مواجهات مع الميليشيا.

وقال مصدر عسكري لـ”المشهد اليمني” إن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تصدت لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي، فجر اليوم الاربعاء، على موقع حبيل الفرح شمال غرب منطقة حجر شمال الضالع.

وأوضح المصدر أن الهجوم عقب هجوم مماثل شنته عناصر الميليشيا يوم أمس الثلاثاء، وتم التصدي له بقوة من قبل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.

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وأشار المصدر إلى أن عناصر الميليشيا تحاول سحب جثث عناصرها التي تم القضاء عليه أثناء محاصرتها في أحد الوديان القريبة من موقع حبيل الفرح والتي خلفتها معركة يوم أمس.

وقال المصدر إن الميليشيا خسرت العديد من عناصرها في الهجومين، ولاذت البقية بالفرار.

في غضون ذلك توفي فجر اليوم في مستشفى البريهي بالعاصمة المؤقتة عدن الشاب محمد نجيب عبادي متأثرا باصابته البليغة التي اصيب بها بعد عصر أمس الأول (الاثنين) في منطقة حجر أثناء المواجهة مع ميليشيا الحوثي.

جدير بالذكر أن القوات المشتركة والمقاومة الشعبية أطلقت في مايو الماضي عملية “صمود الجبال” لطرد ميليشيا الحوثي الانقلابية من محافظة الضالع.