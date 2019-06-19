شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية بعد إضراب محلات الصرافة ..الأسعار الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاودت العملات الأجنبية الارتفاع أمام الريال اليمني، وسط تكهنات بمزيد من التراجع للعملة الوطنية. وقالت مصادر مصرفية، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابية عامل أساسي في انهيار العملة المفاجئ بين الفينة والأخرى. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الأربعاء الموافق19 يونيو 2019م (12 مساءاً)

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء561البيع | 563

الريال السعودي : شراء148.5| 149.5 أسعار الصرف في مصارف عدن

الدولار الأمريكي : شراء562البيع | 564

الريال السعودي : شراء 149.5البيع | 150.5

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