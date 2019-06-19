شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعدم ثلاثة مواطنين بينهم يمني بتهمة قتل بنغالي [رسمي] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، أنها نفذت حكم الاعدام بحق ثلاثة متهمين بقتل مواطن من بنغلاديش بإطلاق النار عليه من سلاح آلي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تنفيذ حكم القتل حدّاً في 3 جناة بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، أمس (الثلاثاء) هم؛ عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش (سعودي)، وعبلان علي عبدالله اليماني (يمني)، وأحمد حسن بشير العدواني (مجهول الهوية)، الذين قتلوا محمد سليم (بنغلاديشي الجنسية) بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها في أحد الجبال بالصحراء.

وأوضح البيان أن المتهمين قاموا الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، بحسب ما اوردته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأضاف البيان “ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حدّاً لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين”.