شكرا لقرائتكم خبر عن بن دغر يقف على آخر مستجدات الأحداث في ”سقطرى” ويشدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وسيادتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة أرخبيل سقطرى الاستاذ رمزي محروس للأطمان على صحته والاطلاع على الأوضاع في المحافظة.

أكد الدكتور بن دغر خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في الأرخبيل وأمن وسلامة المواطنين بما يحقق الأمن والاستقرار الدائم. مشيدا بالدور الذي تقوم به السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه عبر محافظ المحافظة رمزي محروس عن شكره لدولة الدكتور بن دغر على اتصاله والاطمئنان على صحته مؤكدا موقف المحافظة في التمسك بالشرعية ودعم جهودها في العودة والتحرير واستعادة الدولة.

يأتي هذا بعد التصعيد الإماراتي الأخير في الأرخبيل عبر المليشيات الموالية للإمارات، والتي هاجمت الجيش والأمن في ميناء حولاف في محاولة للسيطرة عليه وإدخال بواخر الأسلحة للانفصاليين، وهو ما فشلت فيه تلك المليشيات ولاذت بالفرار.