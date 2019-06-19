لقور: إعلام الإخوان والجزيرة سقط وفخ كبير للحوثيين بالضالع

أكد المحلل السياسي الجنوبي، الدكتور حسين لقور، الأربعاء، بأن "إعلام الإخوان سقط رغم تنوعه وضخامته إلا أن وعي المتلقي أصبح عاليا ولم يعد تنطلي عليه أكاذيب الجزيرة وتوابعها".

وقال لقور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الحقائق على الأرض في الجنوب لن يفرضها الفاسدون و كالسرق بل ستفرضها الجماهير صاحبة الحق المطلق في تقرير مصيرها بعيدا عن تجار المناطقية والقبلية".

وتابع "الحوثيون وقعوا في فخ كبير بمحاولة غزو الضالع".

ومضى "أصبحوا في كل هجوم مضاد يقومون به من أجل سحب جثث بعض قتلاهم خصوصا ما يسمون قناديل يسقط قتلى جدد منهم ثم يعيدون الكرة لسحبهم ويسقط آخرين".

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وشدد على أن "الغرور الذي أصاب الحوثي استمده من مواجهات في جبهات نهم والجوف سقط في قعطبة عندما حضرت رجال الرجال".

وتحدث في تغريدة أخرى" بالأمس كان السفير فايرشتاين يقول لن يتعاطى العالم مع الجنوبيين دون فرض أمر واقع على الأرض".

وقال "نفس السفير اليوم على رأس وفد من مؤسسات بحثية وأجهزة أمن أمريكية يصلون إلى عدن للقاء قيادة المجلس الإنتقالي عنوة".

واختتم "لا ننتظر الإستقلال من أمريكا ولكن دون شك أمريكا دولة لابد من التفاهم معها".