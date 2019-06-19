اللواء الزبيدي يؤكد على أهمية تنشيط الحراك الثقافي والأدبي في الجنوب

أكد رئيس هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، على أهمية تنشيط الحراك الثقافي والأدبي وإعادة إحياء الموروث الفني والمسرحي والفلكلور الشعب في الجنوب .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتّاب من عموم محافظات الجنوب.

وأشاد اللواء الزبيدي، بالأعمال المنجزة للاتحاد العام للأدباء والكتّاب الجنوبيين خلال الفترة الماضية باتجاه استكمال تأسيس فروع الاتحاد بعموم محافظات الجنوب، وكذا بالمشاركات الخارجية الإيجابية، وحصد الجوائز الأدبية والثقافية بالمسابقات العربية والدولية.

واستمع اللواء الزبيدي منهم إلى العديد من الملاحظات والمقترحات التي شملت مختلف المواضيع والقضايا التى تهم الإبداع في جميع مجالاته الأدبية والفنون و الثقافة بشكل عام، وفي مقدمتها العمل على إنشاء المسارح ودور السينما، وكذا البدء بالتفكير الجدّي نحو إنشاء دار للطباعة والنشر التي ستسهل طباعة الدواوين والمجلات الثقافية.

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كما بحث اللواء الزُبيدي، مع الحاضرين السُبل الكفيلة بتفعيل النشاطات الأبداعية في المدارس والجامعات والمعاهد، حيث قدم الحاضرون عدداً من المقترحات والتوصيات، ومنها إعادة المواد الفنية للمناهج الدارسية كمادتي الموسيقى، و الرسم، بالإضافة إلى إعادة المكتبات المدرسية بالمدارس ودعم المناهج الوطنية والاهتمام بصيانة و ترميم المقار الثقافية والمسارح.

وشدد اللقاء على ضرورة دعم الاتحاد ليؤدي دوره المناط به من خلال إقامة دورات في مجالات السينما والإخراج والمسرح والموسيقى والنحت والخط، وتذليل كافة الصعوبات والتعقيدات أمام الفنانين والشعراء، وتبني أعمالهم وإخراجها بالشكل اللائق ووضع التصورات اللازمة لكل ما طرح من مواضيع وقضايا في مجال الثقافة. وفي نهاية اللقاء،

حيّا الزُبيدي، هذه الكوكبة من الأدباء و الكتاب والفنانين، واعداً إياههم بالعمل الجاد نحو إعادة الوجه المدني والحضاري للجنوب، واستمرار الدعم اللازم لتنفيذ كافة التصورات والمقترحات بما يخدم تعزيز الانتماء والولاء الوطني.