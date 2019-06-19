حجة.. استعادة دبابة ومدافع وآليات من الحوثيين وانتزاع ألفين لغم بحرض

تمكنت القوات الشرعية، اليوم الأربعاء، من استعادة أسلحة ثقيلة من المليشيا بينها دبابة وعدد من المدافع وانتزعت أكثر من ألفين لغم، بمحافظة حجة.
وقالت مصادر "الخليج 365"، إن القوات استعادت أسلحة ثقيلة وعدد من الآليات العسكرية كانت بحوزة مليشيا الحوثي المتمردة في مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض شمال المحافظة.
وطبقا للمصادر، فإن قوات المنطقة العسكرية الخامسة استعادت دبابة روسية "تي 55" وعدد من المدافع متوسطة وبعيدة المدى،بينها مدفع هوزر ومدفع قذائف الهاون، فضلاً عن إستعادة عدد من الأطقم العسكرية التي تركتها المليشيا قبل فرارها من منطقة المزارع.
وتابعت المصادر "انتزعت فرق الهندسة العسكرية خلال الأيام الماضية من المزرعتين، أكثر من ألفي عبوة ناسفة وألغام مدرعة وفردية ، زرعتهم المليشيا في وقت سابق.
إلى ذلك، دكت مقاتلات التحالف العربي مواقع تمركز للمليشيا في مديريات عبس وحرض ومستبأ، أسفرت تلك الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر وتدمير أليات عسكرية ومخازن للذخيرة والألغام.
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