إحباط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة

تمكن مقاتو قوات ألوية العمالقة من إحباط محاولة تسلل قامت بها مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في منطقة الجبلية الصحرواية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية إن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيا هاجمت مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة من عدة محاور مصحوبة بقصف مدفعي عنيف وتغطية نارية مكثفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأردفت المصادر أن مقاتلي العمالقة تصدوا للهجوم بكل بسالة وخاضوا إشتباكات ليلية عنيفة مع عناصر المليشيا استمرت لساعات وتمكنوا خلالها من إحباط محاولة التسلل ، وكبدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما لاذت بقية العناصر الحوثية بالفرار.

وكانت مليشيات الحوثي قد كثفت من هجماتها المتكررة على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية بشكل غير مسبوق منذ بدء سريان الهدنة الأممية قبل ستة أشهر ، وتحاول المليشيا بتلك العمليات تحقيق تقدم على الأرض لقطع الطريق الرابط بين مديريات جنوبي الحديدة وباءت جميعها بالفشل.