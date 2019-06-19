قائد الحزام الأمني بزنجبار يتفقد يتفقد عدد من النقاط الأمنية في أبين

تفقد قائد الحزام الأمني بزنجبار عبده سند صباح اليوم الاربعاء عدد من النقاط الامنية التابعة للحزام الامني زنجبار بمحافظة جنوب البلاد، وذلك للاطلاع علئ سير الانضباظ للافراد في النقاط الامنية كونهم يعدوا صمام امان الامن بتواجدهم المستمر واستتابه للمواطن في حياته اليومية .

وأشاد بصمود أفراد الحزام المرابطين في النقاط وأكد انهم تحلوا به في مهامهم الامنية المناطة بهم" مشددآ علئ التحلي باليقظة العالية ورفع الجاهزية القتالية في مختلف الضروف تحسبآ لاي طارئ او مستجدات جديدة قد تضهر علئ السطح.

الجدير بالذكر ان قوات الحزام الامني زنجبار بتواجدها المستمر في خضم الاحداث لعبت دورآ محوريآ ومفصليآ كبيرآ في استتاب الامن وحفظ السكينة العامة للمواطن في حياتة اليومية في احلك الضروف.