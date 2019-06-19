شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صور مذهلة لكوكب قزم ”لا يشبه أي شيء رآه الإنسان سابقا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت “ناسا” عن صور جديدة لكوكب قزم يبعد زهاء 250 مليون ميل عن الأرض، وصفته بأنه “خلاف لأي شيء رآه الإنسان في السابق”،

ويصّور العرض الرقمي لـ Ceres جبلا غريبا بميزات “مذهلة” ونادرة، تُعرف باسم Ahuna Mons، أُنشئت بواسطة فقاعة طينية عملاقة، وفقا لوكالة “ناسا”.

وفي بيان صحفي، قالت وكالة الفضاء الأمريكية: “Ahuna Mons لا تشبه أي شيء شهدته البشرية من قبل. وذلك لسبب واحد، المنحدرات لا تحوي حفرا قديمة ولكنها بقع عمودية.

إن الفرضية الجديدة ترى أن فقاعة من الطين انطلقت من عمق الكوكب القزم، واندفعت من خلال السطح الجليدي في نقطة ضعيفة غنية بالملح العاكس، ثم تجمدت.

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ويُعتقد أن الخطوط المضيئة تشبه المواد الأخرى التي ظهرت على السطح مؤخرا، مثل المواد المرئية في البقع المشرقة الشهيرة في Ceres”.

ويقع الكوكب القزم Ceres في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. ويعتقد العلماء أنه تشكل قبل زهاء 4 مليارات سنة، مثل الأرض.

وتمتد Ahuna Mons على مسافة 10 أميال عند قاعدتها، ويصل ارتفاعها إلى 2.5 ميل.

وتتميز بأنها لا تشبه أي شيء آخر على Ceres، وفقا لبيانات مسبار Dawn المتمركز حاليا في مدار Ceres.

واكتشف Dawn أساس الحياة الغريبة في Ceres في عام 2017، حيث وجد مواد تحتوي على الكربون، على غرار ما قد يكون ساعد في ظهور الحياة على كوكبنا.

المصدر: ذي صن