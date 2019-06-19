شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني عملية إغتيال في وادي حضرموت خلال 24 ساعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مجهولون ظهر اليوم الاربعاء، على اغتيال جندي بكتيبة الحضارم. وافادت مصادر أمنية أن الجندي “أمجد عمشان” تعرض لنيران مجولين أمام محكمة شبام الابتدائية بوادي حضرموت. وكان مجهولون أغتالوا امس جندي خالد بلكمان بالقطن. وتأتي الإغتيالات وسط انفلات أمني، رغم تواجد مكثف لنقاط المنطقة العسكرية الاولى.

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