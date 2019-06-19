شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. في ثاني حكم اليوم القصاص من ”يمنية” أنهت حياة سيدة خنقاً ثم حرقتها (الإسم + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات بمنطقة نجران أقدمت على قتل سيدة بخنقها، ثم إشعال النار بجسدها، مما تسبب في وفاتها، ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وأورد بيان الداخلية، إقدام “فاطمة علي حسين السالمي” -يمنية الجنسية- على قتل سابرة محمد سعد آل سدلة -يمنية الجنسية- وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها، مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وأضاف البيان، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية فاطمة علي حسين السالمي -يمنية الجنسية- اليوم الأربعاء، بمدينة نجران في منطقة نجران.