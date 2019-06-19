شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات إماراتية ضخمة تغادر مطار عدن بآلياتها ومدرعاتها .. ومصادر تكشف وجهتها القادمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي حقيقة الانباء التي تتحدث عن مغادرة القوات الاماراتية لعدن.
وقال المصدر :ان القوة التي خرجت من معسكر قوات التحالف فجر اليوم الى مطار عدن لازالت تتواجد بالمطار استعدادا لمغادرتها.
واضاف :يتم تغيير القوة المتواجدة لتامين قصر المعاشيق روتينيا مابين حين واخر وعودتهم الى القاعدة الادارية من ثم الى مطار عدن وبعدها الى ميناء عصب ومابين كل فترة تاتي قوة وتذهب اخرى.
واختتم: خروجهم اليوم باليات وعدة كبيرة هو لانتهاء فترة هذه القوة وسيتم استبدالها بقوة اخرى.
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