وزير التربية ومحافظ أبين يشيدان بمستوى أداء الإختبارات في أبين

أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، سير العملية الاختبارية وانضباط المشرفين والملاحظين والمسؤولين عن الامتحانات في المحافظة. جاء ذلك خلال تفقدهما اليوم الأربعاء، سير الامتحانات في مراكز محافظة أبين. واطلع الوزير والمحافظ، على سير اختبارات الثانوية العامة في عدد من مراكز المحافظة. كما اطلعا على مشروع الفصول الإضافية لمجمع خولة التربوي بمديرية زنجبار والمتعثر منذ العام 2011. ووجه لملس بمتابعة العمل بالمشروع من قبل الجهة المنفذة له، وهي وزارة الاشغال العامة، لما له من أهمية كبيرة في القطاع التعليمي بالمحافظة ولكونه يخفف الضغط الذي يعانيه مجمع خولة التربوي.

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