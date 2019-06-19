أبين تستضيف المخيم الجراحي المجاني الإنساني الأول بمستشفى الرازي

تحت شعار( معآ لزرع الإبتسامة على شفاه المرضى الفقراء والمحتاجين والنازحين في أبين ) يستضيف هيئة مستشفى الرازي العام محافظة أبين جنوب البلاد، الأحد القادم 23 وحتى 27 يونيو 2019م الجاري مرحلة تسجيل ومعاينة الحالات.

وستبدأ المرحلة الثانية من المخيم الجراحي الإنساني الأول في محافظة أبين والتي تتمثل بدشين المخيم وإجراء العمليات الجراحية إبتداء من 30 يونيو الجاري ولمدة اسبوع.

وتستعد إدارة هيئة مستشفى الرازي العام بابين لمعاينة وتسجيل وحصر المرضى الذين سيدخلون قائمة العمليات الجراحية و يجري حاليا التحضير لاستقبال المرضى واتخاذ الإجراءات اللازمة لسير عملية التسجيل و المعاينات عبر اللجنة التنظيمية لضمان سلاسة إجراءات المرحلة الأولى من تدشين المخيم

حيث يشارك نخبة من كبار الجراحين من محافظتي عدن وأبين وباحدث الاجهزة الطبية

ويهدف هذا المخيم الجراحي المجاني الاول لتخفيف الآم المرضى من الفقراء والنازحين في محافظة أبين.