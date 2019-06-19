مركز سلمان يوزع 360 كرتون من السلال الغذائية في سقطرى

يواصل مركز سلمان توزيع المساعدات الانسانية حيث قام بتوزيع 690 سلة غذائیة فيمحافظتي تعز (وسط البلاد) وأرخبیل سقطرى الواقعة على المحیط الھندي. وأوضح المركز في بیان أنھ وزع 360 كرتوناً من السلال الغذائیة في مناطق "غوظف"، "سلمھو"، "سندافھ"، "شرط"، "عبطره"، "صارفھ"، "ارسیمھ"، "عبلھن"، بمدیریة"حدیبو" في محافظة سقطرى، استفاد منھا 313 أسرة. وأشار المركز إلى أنھ تم توزیع 330 سلة غذائیة في مدیریتي صالة والمظفر في محافظة تعز، حیث جرى توزیع 180 سلة غذائیة للنازحین والمتضررین في مدیریة صالة، 150سلة غذائیة للنازحین والمتضررین في مدیریة المظفر، استفاد من التوزیع في المحافظتین 330 أسرة.

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