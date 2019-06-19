محاولة اختطاف فاشلة لقيادي في الحراك الجنوبي بعدن

فشل مسلحين مجهولين من اختطاف قيادي في الحراك الجنوبي في مدينة عدن.
وقالت مصادر محلية إن قيادي في الحراك الجنوبي بردفان تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين مجهولين.
وذكرت المصادر أن القيادي في حراك ردفان عبدالحكيم الجهوري تعرض لمحاولة اختطاف من قبل ملثمين لحظة وصوله إلى عدن قادما من ردفان.
واعترض المسلحين اعترضوا طريق الجهوري لحظة وصوله عدن وحاولوا سحبه إلى فوق سيارة إلا انه قاوم ذلك حيث قام المواطنون بالتصدي للمسلحين ومنعوا اختطافه.
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